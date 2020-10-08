Meral Akşener'in basın danışmanı serbest bırakıldı

2015 yılında yazdığı bir yazı ve hakkında 2018 yılında açılmış bir dava nedeniyle Giresun'da gözaltına alınan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, Giresun Adliyesi'ndeki savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İde, gözaltına alındığı haberini sosyal medya hesabından "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz… Olsun! Polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadeleri ile duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat İde’yi telefonla arayarak, gözaltı sürecine ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, İde’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.