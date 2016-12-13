Meral Akşener: İmralı'ya heyetler gidip gelmeye devam ediyor

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkan adayı olan, daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener, "Bahçeli ile AKP arasındaki görüşmeler devam ederken, eski içişleri bakanı olarak aldığım bilgileri aktarayım İmralı'ya heyetler gidip gelmeye devam ediyor" iddiasını ileri sürdü.

Halk TV'de konuşan Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bahçeli ile AKP arasındaki görüşmeler devam ederken, eski içişleri bakanı olarak aldığım bilgileri aktarayım İmralı'ya heyetler gidip gelmeye devam ediyor. Bunu buradan duyurayım"

"7 Haziran seçimlerinden itibaren Sayın Bahçeli bana parti kurduruyor. Önce Abdullah Gül ile kurdurdu, sonra Manyas'ta bir toplantı yaptığımız iddia edildi, sonrasında Arınç ve Hüseyin Çelik ile Sapanca'da görüştüğümü iddia etti. Bırakın toplanmayı ben bu dedikleri yerlere hiç gitmedim"

"Bahçeli, 7 Haziran'dan bu yana her gün bana parti kurduruyor. Ben başka yönlere gitmeyi düşünüyorum. MHP için, milliyetçilik bir mücadele veriyoruz. Benimle yürüyen arkadaşlarımın hiçbirini yarı yolda bırakmam. Başka parti kurma gibi bir B planım veya düşüncem yok. Bizim önceliğimiz başkanlık sistemini Meclis'ten geçirmemek, eğer geçerse referandumda hayır diyebilmek"

"Eğer Başkanlığı getiremezlerse Türkiye'de pek çok şey değişir. Siyasi aktörler de değişir. Eğer referanduma gidilir ve hayır çıkarsa erken seçime gidilir ve taşlar yerine oturur. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak kalmaya devam eder, yasal sınırlarına çekilir"

"Hitler'in propaganda bakanı Gobbels'in bugün yapılanlar yanında esamesi okunmaz. Dinin de içini boşalttılar. Ben 7 yaşındam beri 5 vakit namaz kılıyorum. Dinin temeli ahlaktır. Ahlakı ortadan kaldırmış durumdalar.Ama ben bunların hepsine ayna tutacağım. Şu anda Sayın Bahçeli'ye ayna tutuyorum zamanı gelince de Recep Tayyip Erdoğan'a tutacağım"

"Başkanlık kampanyalarında; ne tür baskılarla, ne gibi ithamlarla karşı karşı kalırsak kalalım, çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. Ucunda ölüm dahi olsa, kapı kapı dolaşıp başkanlığa hayır diyeceğiz. MHP Grubuna da, arkadaşlarımıza da sesleniyorum. kuvvetler birliği söz konusu olan, tek kişiye bu kadar yetkinin verildiği, devletin kapsayıcılığını yitirdiği bir ortamda başkanlığa evet denilmesi, onaylanabilmesi mümkün değildir"