T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Meral Akşener ikinci turda kazanır"

"Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi Meral Akşener oldu"

13 Mayıs 2018 14:18

Yeniçağ yazarı Tuncay Mollavesioğlu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi Meral Akşener oldu. Meral Akşener 2. turda kazanır" görüşünü dile getirdi. 

Mollavesioğlu, "Meral Akşener 2. turda kazanır" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm engellemelere rağmen çığ gibi büyüyen İYİ Parti, CHP'ye de iyi geldi. Sadece CHP'ye mi? Saadet Partisi'ne ne demeli? Saadet Partisi mecliste ilk kez temsil edilme imkanını bularak bu seçimde oy patlaması yaşayacak."

ETİKETLER

Meral AkşenerYeniçağ Gazetesiikinci turTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24