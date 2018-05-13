"Meral Akşener ikinci turda kazanır"

Yeniçağ yazarı Tuncay Mollavesioğlu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi Meral Akşener oldu. Meral Akşener 2. turda kazanır" görüşünü dile getirdi.

Mollavesioğlu, "Meral Akşener 2. turda kazanır" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm engellemelere rağmen çığ gibi büyüyen İYİ Parti, CHP'ye de iyi geldi. Sadece CHP'ye mi? Saadet Partisi'ne ne demeli? Saadet Partisi mecliste ilk kez temsil edilme imkanını bularak bu seçimde oy patlaması yaşayacak."