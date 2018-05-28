Meral Akşener: İkinci tura İnce kalırsa Erdoğan farkla kazanır, ben kalırsam kaybeder

MHP’den kopan isimlerle birlikte 7 ay önce İyi Parti’yi kuran Meral Akşener, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden ve Genel Seçimden umutlu. Akşener, Erdoğan’ı sadece kendisinin yenebileceğini söyleyerek, "Kamuoyu araştırma şirketlerinin neredeyse tamamı, ikinci tura Sayın İnce kalırsa Erdoğan’ın farkla kazanacağını, ben kaldığımda ise Erdoğan’ın kaybedeceğini görüyor" dedi.

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Akşener, "Ben AK Parti içerisindeki Erdoğan yorgunlarından da Erdoğan’a oy vermek istemeyip ama CHP adayına da oy verme eğiliminde olmayanların oylarını da dâhil ederek önemli bir farkla Cumhurbaşkanlığını alıyorum" diye konuştu. Akşener ikinci turan ilişkin olarak şunları söyledi:

Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu alacağından hiç kuşkum yok. Anketlere baktığımızda seçimin ikinci tura kalacağı açık. İkinci turda ne olacağı ise Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağıyla yakından ilgili. O nedenle biz hep seçmene 'Erdoğan kimin ikinci tura kalmasını istemez bu soruyu sorun, oyunuzu buna göre verin' diyoruz. Erdoğan ikinci tura Sayın İnce’nin kalmasını istiyor çünkü biliyor ki Sayın İnce’nin ikinci turda alacağı oy, biz kendisini desteklesek de Erdoğan’ı geçemiyor. Benim ikinci tura kalmam halinde ise Erdoğan’ın tüm hesapları altüst oluyor. Ben AK Parti içerisindeki Erdoğan yorgunlarından da Erdoğan’a oy vermek istemeyip ama CHP adayına da oy verme eğiliminde olmayanların oylarını da dâhil ederek önemli bir farkla Cumhurbaşkanlığını alıyorum. Kamuoyu araştırma şirketlerinin neredeyse tamamı, ikinci tura Sayın İnce kalırsa Erdoğan’ın farkla kazanacağını, ben kaldığımda ise Erdoğan’ın kaybedeceğini görüyor. Kendisi de bunu bildiği için benim üzerimde bir karartma uyguluyor. Sayın Erdoğan’ın korkuları nedeniyle benim yakın siyasi geçmişim engelli koşuya döndü. İyi bir gazeteci olduğunuz için size sormak istiyorum, Erdoğan’a yakın medyanın Muharrem Bey’e gösterdiği ilgi dikkatinizi çekmiyor mu? Sadece soruyorum.

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