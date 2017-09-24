T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meral Akşener: Hükümet, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa bizim YSK üyelerini göndersin

YSK, mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli saymıştı

24 Eylül 2017 16:55

Meral Akşener, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın (25 Eylül 2017) yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "Hükümete tavsiyem; Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa derhal bizim YSK üyelerini göndersinler" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların, son anda geçerli sayılmasına karar vermişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Irak'la 350 kilometre sınır hattımız varken referandumu nasıl kabul edebiliriz?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) "henüz vakit varken" bağımsızlık referandumundan vazgeçmeye çağırılmış, "tüm ikazlara rağmen bu referandumun yapılması halinde, Türkiye'nin, ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakkının mahfuz (saklı) tutulacağı" ifade edilmişti.

ETİKETLER

Meral AkşenerMesud Barzanireferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24