Meral Akşener: Hükümet, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorsa bizim YSK üyelerini göndersin

Meral Akşener, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yarın (25 Eylül 2017) yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak "Hükümete tavsiyem; Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa derhal bizim YSK üyelerini göndersinler" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sırasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların, son anda geçerli sayılmasına karar vermişti.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) "henüz vakit varken" bağımsızlık referandumundan vazgeçmeye çağırılmış, "tüm ikazlara rağmen bu referandumun yapılması halinde, Türkiye'nin, ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakkının mahfuz (saklı) tutulacağı" ifade edilmişti.