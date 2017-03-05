Meral Akşener: Gücünüz varsa gelin beni tutuklayın

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandum çalışmaları için Muğla’ya gitti.

Referandum için ‘hayır’ çalışmaları yapan kişilerin baskı altında olduğunu ifade eden Akşener, “Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın” dedi.

abcgazetesi’nde yer alan habere göre konferansı dinlemek için gelen kişiler salona sığmadığı için Akşener, konuşmasına dışarıda devam etti.

“Allah’ın sopası yok”

Sözlerine, “Bugün buraya milli iradenin önemi isimli bir konferans için geldim. Spor salonunu istedik. Ama vermediler" diyerek başlayan Akşener, "Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim, burasını bize verdi. Allah onlardan razı olsun ama gördüğünüz gibi o 600 kişilik salona sığmadık ve mecburen bir arada olmak üzere karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

“Programlarımı iptal ettim”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Almanya ve Hollanda'da salon verilmemesi konusunda da konuşan Akşener, "Ben hem Almanya'ya hem Hollanda'ya bir program yapmıştım. Sırf bu nedenle bu iki programı iptal ettim. Almanya ve Hollanda'yı kınıyorum. Ama sayın Bozdağ ve Başbakan'a hatırlatmak isterim. Çanakkale'de elektrikleri kestiniz, ampulleri patlattınız. Yalova'da iptal ettiniz. Eskişehir'de benzerini yapıyorsunuz. Rize'de salonu vermiyorsunuz. Muhteremler niye demokrasinizle ilgili olarak şaibe yaratıyorsunuz?” şeklinde hatırlatmalarda bulundu.

“Gücünüz varsa beni tutuklayın”

“Türkiye milli irade, millete gitmeliyiz diyenler tarafından olağanüstü hal şartları altında referanduma gidiyor. Bir kere milli iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir” diye konuşan Akşener sözlerine şu şekilde devam etti: “Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın. OHAL'de referanduma eşit olmayan şartlarda gidiyoruz. Diyorum ki; kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkede hukuk devleti gukuk devleti oldu sayenizde. Ama biz öyle cesuruz ki, OHAL'de bile sizinle yarışmaya hazırız. Gelin bu meydanlara, burası er meydanı. Buradan önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu millet sizi üç defa Başbakan yaptı. Sonra istediniz Cumhurbaşkanı yaptı. Sizi salondan çıkarırlarken, ben sizin yanınızdaydım. Zalimliklere karşı çıktım.

“Meydan okuyorum”

Kürsüden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a seslenen Akşener, “Buradan meydan okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bırakın Cumhurbaşkanlığı forsunu, çıkın Saray'dan gelin meydana gelin yarışalım. Siz kazanırsanız annenizin sütü gibi helal olsun. Ama kaçıyorsunuz. Abidik gubidik işlerle Başbakan seçildiğini söyledi Binali Bey. Ben tabi 15 senedir dışarıdayım. Abidik gubidik işleri bilmem. Ama siz 15 senedir bu ülkeyi yönettiğinize göre bir bildiğiniz var. Sayın Başbakan, 'abidik gubidik' işlerle Cumhurbaşkanı olan Gül müdür? Yoksa Başbakan olan Erdoğan, Davutoğlu veya şahsınız mıdır?” ifadelerini kullandı.

“Bahçeli açıklamalıdır…”

”Bahçeli’nin başkanlık sistemini gündeme getirmesinin sebebinin koltuk korkusu” olduğunu söyleyen Akşener, “Şimdi ‘beka sorunu’ diyorlar. Habur’da teröristler karşılanırken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Oslo’da Türk Devleti kepaze edilirken Türkiye’nin beka sorunu yok muydu? Nevruz’da Apo’nun mektubu yokken beka sorunu yok muydu? Hendekler kazılırken beka sorunu yok muydu? Halbuki bugün terör örgütleriyle iyi kötü mücadele ediliyor. Bu beka sorunu nerden çıktı? Bunu Sayın Bahçeli açıklamalıdır. Öyle Meral Akşener’in çoluğuna çocuğuna, şerefine namusuna, 1 yaşındaki torununa laf atarak buradan kaçamayacaksınız” dedi.

“İspatlarsanız gelin bizi gözaltına alın”

“Biz size dedik ki; yapın kongreyi, gidin mahkemeye dediniz. Ve sonuç olarak kurultayı yapmadınız” diyerek konuşmasına devam eden Akşener, “Hayır diyenlere terörist diyorsunuz. Misli misli iade ediyorum. Eğer bizlerin Barzani’yle yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, Şivan Perver’le yan yana geldiğimizi ispatlayabilirseniz, bebek katiline ‘sayın’ dediğimizi ispatlayabilirseniz gelin bizi gözaltına alın. Ama tüm bunları yapan sizlersiniz. Bu milli iradenin tecelli ettiği meydanda, vallahi de, billahi de HAYIR, HAYIR, HAYIR! 80 milyon ‘hayır’ diyor!” ifadelerini kullanarak halka seslendi.

Sinan Oğan’a yapılan saldırıya tepki

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’a yapılan saldırı hakkında da tepkisini dile getiren Akşener, “Sinan Oğan’ın kürsüsünü deviren kardeşim, bunu Sayın Bahçeli’ye sordun mu?” dedi.