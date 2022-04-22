Meral Akşener gençleri dinledi: Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gençleri dinlediği programda bir genç Akşener'e, “Türkiye’de öğrenci olmak gerçekten ‘survivor’ gibi. Her gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Böyle bir gençlikten umut beklenemez. Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu” dedi.

Akşener’in gençler ile bir araya geldiği ve gençlerin yaşadıkları sorunları dinlediği “Gençler İçin Gençlerle Beraber” adlı programın 3. bölümünü yayınladı.

Akşener sosyal medya hesabından, “Gençlerimizi susturmaya, bastırmaya ve sindirmeye çalışanlara karşı onları özne yapmak için, onların fikirlerini ve dertlerini yok sayan buyurganlığı sona erdirmek için, ‘gençler için gençlerle beraber'in 3. bölümü yayında” notuyla programın bir kısmının bulunduğu bir video paylaştı.

Gençler, Akşener’in sorularına şu yanıtları verdi:

"Öncelikle hoş geldiniz. Soruları öncelikle ben soruyorum. Çünkü özne sizsiniz. Bu ülkeden gitmek istediğiniz söyleniyor. Ne yapmalıyız biz büyükler ki ülkeye sair umutlarınız olsun?"

- "X ülkesinde okuyan bir öğrenci 50 ülke gezebiliyorken ben 80 vilayetin 81’ini gezemiyorum."

- "Türkiye’de öğrenci olmak gerçekten survivor gibi. Her gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Böyle bir gençlikten umut beklenemez. Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu."

- "Türkiye’de insan bir kez düştü mü kalkması çok güç oluyor."

- "Adliye koridorlarında adaleti arayıp asla bulamıyoruz."

İçimiz karardı hep birlikte. Siyaset çok zevkli, çok yorucu, çok asap bozucu yanları var. Şuraya dokunabildiğiniz tek iş işte pudra şekeridir, Porsche arabadır bakarsanız onu bilmiyorum. Beş yıl sonra sonra kendinizi nerede görüyorsunuz bu ülkede?

- "Bence çok büyük bir kan kaybı bu yani. Birikim yapılıyor o çocuklarda, gençlerde ve onların geri dönüşünü alamadan gidiyor. Hepimiz için bence büyük bir kayıp."

- "Eskiden altın, dolar tartışıyorduk artık salatalık, domates tartışıyoruz."

- "Karar alıcısı olmadığımız masalarda alınan kararların, neticesi altında eziliyoruz biz."

"Hani dediniz ya “beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz”; ben önüme bakmam için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. İstanbul’da kar kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp ‘oh! Bir hafta çıkıp para harcamayacağız, cebimizde kalacak’ gibi bir cümle kullandı yani."

“Gençler İçin Gençlerle Beraber” adlı programın 3. bölümünün tamamı: