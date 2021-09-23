Meral Akşener, faiz kararı sonrası Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözünü paylaştı: Allah'tan, olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kişisel sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT Haber’deki,” Bunların kafası basmaz yok bunlarda böyle bir araştırma, ben ekonomistim” dediği anın videosunu paylaştı.

Akşener, “Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin, olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?” ifadesini kullandı.