Meral Akşener, faiz kararı sonrası Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözünü paylaştı: Allah'tan, olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kişisel sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT Haber’deki,” Bunların kafası basmaz yok bunlarda böyle bir araştırma, ben ekonomistim” dediği anın videosunu paylaştı.
Akşener, “Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin, olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?” ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "enflasyonun faizin sonucu olduğu" iddiasıyla her fırsatta dile getirdiği talep doğrultusunda faiz oranında indirim kararı açıklandı. Buna göre; yüzde 19'luk politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 18'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ardından bugün 8,68'le güne başlayan dolar sert yükselerek, 8,80 seviyesini aştı.