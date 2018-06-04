Meral Akşener: Erdoğan'a oy verenlerin 3'te 1'inden ciddi oy alıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Bşakanı Tayyip Erdoğan'ın oylarındna kendisine kayma olduğunu belirterek, "Erdoğan'a oy verenlerin üçte biri artık onun yorgun olduğuna kanaat ediyor. AKP'den bize ciddi oy gelecek” dedi. AKP'nin istiap haddini doldurduğunu söyleyen Akşener, "Vatandaş sağlam bir tokat atacak. Oranı ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz.Sandıkta tsunami etkisi olacak" diye knouştu.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre İyi Parti lideri Akşener Gaziantep ve Osmaniye mitingleri sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Akşener, Erdoğan'ın oylarından kendisine kayma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"OHAL'e rağmen heyecan var"

“Vatandaş sağlam bir tokat atacak. Oranı ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz. Öyle bir çarpacak ki bakın göreceksiniz. Tayyip Bey'in partisinin kurulduğu dönemde vardım. OHAL'e rağmen daha fazla heyecan görüyorum evlerin içinde. Nereye çarpacak hep beraber göreceğiz. Bizi yönetenler bu kadar korkutmanın bir karşılığı olmayacağını mı zannediyor. Bu öfke biriktiriyor. Sandıkta tsunami etkisi olabilir.”

Öte yandan Akişener, AKP'nin oyu yüzde 47. 3'te 1'i yani yüzde 15'i aidiyetten veriyor. Diğer 3'te 1'i ise yorgun olduğuna inanıyor. Kaçmaya hazır olan 3'te 1 var. oradan bize ciddi oy geliyor" ifadesini kullandı.

“Bozmaya çalışıyor"

İyi Parti lideri gündeme dair ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

“CHP'nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni bize kayıyor. İç Anadolu'da Erdoğan'ın oylarından şahsen kayma var. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Çankırı ve Amasya'dan milletvekili çıkartacağız.

AKP bünyesindeki muhafazakarlardan Sayın İnce'ye oy gitmez. Yüzde 49'luk muhalefet oyu var. O seçmen kaçmaz. Ben de kalsam verir Muharrem Bey de kalsa verir. AKP'den oy gelmesi lazım. Erdoğan gelecek oyu şartlı refleks haline döndürdü. 16 yıldır denediği ve başarılı olduğu bir yöntem. Bu yöntemi deşifre ediyorum, ayna tutuyorum ve bozmaya çalışıyor.

“301'i bulacağız"

Meclis'te aritmetik değişecek. Millet İttifakı çoğunluğu alıyor, Meclis'te 301'i bulacağız. Bu güçle en kısa sürede parlamenter demokrasiye döneceğiz.

Damat Berat Albayrak ‘Mars'a 4 şeritli yol yapacağız desek bile seçmen inanır bize' dedi. Bu seçmen ve demokrasi inancına çok ayıp bir şey. Ben hayretler içinde kaldım. Bu seçmene çok büyük hakaret. Olmayacak bir şeyi söylese bile insanlar inanır ne demek? Bu artık istiab vakti dolmuş çok istishal edici bir şey. Öyle görebilirsin de söylenir mi? Kibir abideliği.

"O bilimi hiç sevmez"

Muharrem İnce'nin ziyareti sonrası Cerrahpaşa Dekanı istifa etti. AKP Gençlik Kolları camide iftar veriyor. Gidilme nedeni üniversitenin bölünmesi. Bölünmenin iki gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Kupon arazi nedeniyle Cerrahpaşa ve Çapa Tıp fakültelerinin bölündüğünü düşünüyorum. Diğeri de Tayyip Bey vasatlığı seviyor, bilime karşı rahatsızlığı var. Sayın İnce'nin ziyaretinden bu kadar alınılmasını da anlayabilmiş değilim. Orada siyaset yapmıyor, kendisine oy istemiyor. Yanlışlığa ve hukuksuzluğa karşı bir tavır var.

Ümit Özdağ da gitti. İyi Parti adına bir tavır koydu. Bu arkadaşlara her yerde siyaset serbest ama muhalefete yasak.

Kürt başkan yardımcısı

Seçildiğim takdirde ekonomi bakanlarım hazır. Şok olacağınız isimler ekonomi yönetiminde olacak. Parlamenter sisteme geçiş döneminde kürt ve alevi kökenli başkan yardımcıları neden olmasın kardeşim. Bir nüfus cüzdanı göstererek gidiyorum aidiyeti ne olursu olsun, bu aidiyet sahibi insanlara bu devletin saygı duyması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devam etmesini prensip olarak doğru bulmuyorum. Demirtaş değil de bir başkası da olsa aynı şeyi söylerdim. Sayın Erdoğan hapse giderken yanında vardım. O zaman da aynı tavrı koymuştum.