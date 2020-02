Meral Akşener: Dolar uçtu, enflasyon uçtu, papaz uçtu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Bu yoz ve ucube sistemi, Türkiye\'ye dayatırken, ne diyorlardı? \'Ekonomi şaha kalkacak. Dünya kıskançlıktan çatlayacak. Türkiye öyle bir uçacak ki tutabilene aşk olsun.\' Peki sonuç ne oldu? Dolar uçtu, enflasyon uçtu, faiz uçtu, işsizlik uçtu. Yağ, un, zeytin uçtu. Domates, yumurta, tuz uçtu. Sonunda da uçtu uçtu, papaz uçtu\" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM\'deki partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, ekonomideki gelişmelere değinerek, \"Bunlar çarşıda, pazarda, markette, zabıtaya etiket kontrol ettiriyor. Böylece enflasyonla mücadele edeceklerini sanıyorlar. Söyler misiniz; bu durumda ne yapalım? Biz de geçiş ücreti düşsün diye, Erdoğan\'ın, dolara endekslediği köprülere, tünellere, otoyollara zabıta mı gönderelim? Açıklanan planın özeti bu. Plan, enflasyonla değil, esnafla mücadele planı. Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere, iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir ve destekleriz\" dedi.



\'AL PAPAZI, VER PAPAZI DİYORDUN. PAPAZI VERDİN, KİMİ ALDIN?\'

Meral Akşener, rahip Brunson\'ın serbest bırakılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

\"Konkordato nedir bilmezdik, iflasın öteki adıymış, sayesinde öğrendik. Zabıtayla ekonomi idaresi görmemiştik, sayesinde gördük. Papaz kaçtı lafını bilirdik de, uçtuğunu duymamıştık, sayesinde duyduk. Her şeyi yaşadık. Daha kötüsü ne olacak? Bizi rızıkla mı tehdit ediyorsun? İn demekle iniyorsa, işsizliği dövizi, faizleri indirin. Ha bir de o uçaklardan, arabalardan inin. Ama bakıyoruz ki pişkinlikte sınırları yok. Yine inkar edip \'Ajan demedim, Ajans dedim\' diyecek. \'Casus demedim bir sus dedim\' diyecek. \'Rahip demedim sahip dedim\' diyecek. Ne diyordu: \'Bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsın\' İçimizden sessizce, \'Atma Recep, din kardeşiyiz\' dedik. Papaz uçtu, elbisesi kaldı. 12 Ekim\'den günler önce, Amerika\'da hazırlıklar yapıldı. Duruşma başlamadan, uçağı pist başına çekildi. Papazı verdin gitti. Ne aldın, kimi aldın? FÖTÖ\'nün elebaşını alabildin mi? YPG\'nin elindeki, Milli İstihbarat mensubu iki evladımızı al dedik, alabildin mi? El-alemin papazına sahip çıktığı gibi sen bu iki evladımıza sahip çıkmadın.\"



\'SUUD, TÜRK\'E KARŞI İNGİLİZ ATI OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR\'

Meral Akşener, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın ortadan kaldırılması karşısında, tek söyleyebildiği şu oldu: Sessiz kalamayız. Hepsi bu. Sözcüsü de diyor ki; \'Suudi Arabistan\'la ortak çalışacağız. \'Neyi çalışacaksın? Tilkiyi, kümese bekçi mi yapacaksın? Kilerdeki peynir için, fareye nöbet mi yazacaksın? Sicili Türk düşmanlığıyla dolu bir başkası da, ‘Bu konuda Suudi Arabistan\'ı fazla suçlamayalım’ diyor. Sanırsın, gazeteci Kapalıçarşı\'da kayboldu.. Bu insan Konsoloslukta kayboldu, konsoloslukta. Suudi Arabistan, hem insan hayatına hem de egemenlik haklarımıza, açıkça saldırmıştır. Suud, kutlu coğrafyada, emperyalizmin kuklası ve maşasıdır. Suud, Mısır\'da darbe destekçisi, Türkiye\'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıydı Suud, Suriye\'de PKK\'nın, yüz milyon dolarlık bağışçısıdır.\"



\'ERDOĞAN\'IN DA 3C\'Sİ VAR: CHP-CHP-CHP\'

Meral Akşener, İş Bankası tartışmalarını anımsatarak şunları söyledi:

\"Erdoğan siyaseten iflas ettiği için, her müflis tacir gibi, eski defterleri karıştırıyor. İş Bankası\'ndaki CHP hisselerini gündeme getirmesi de böyle bir girişimdir. Aralarındaki kavgaya biz girmeyelim. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim; Erdoğan\'ın derdi hazine değil. Ekonomi değil. Millet değil. Ona, ekonomik krizi gündemden düşürecek, bir sahte kriz lazım. AK Parti ile CHP\'nin, birbirlerini döverek büyüttükleri bu oyunların, millete bir faydası yok.Salazar’ın 3 F si vardı: Futbol, festival, fiesta. Erdoğan\'ın da 3C\'si var: CHP-CHP-CHP.\"



\'İNÖNÜ POLEMİĞİ GEREKSİZ VE YARALAYICIDIR\'

Meral Akşener, İsmet İnönü polemiğinin gereksiz olduğunu bildirerek şöyle dedi:

\"\'İsmet İnönü\'nün elinde Amerikan bayrağı var\' dediği günlerde, Sayın Erdoğan\'ın abileri, Dolmabahçe rıhtımında, alkışlarla Amerikan 6\'ncı filoyu karşılıyordu. Meclis Başkanı yaptığı İsmail Kahraman abisine danışmadan, bu mevzulara girmesin, batar. Tuttuğu bayrak, İsmet İnönü\'yü Amerikancı yapıyorsa, Siyonistlerden aldığı Hizmet madalyası, Tayyip Erdoğan\'ı neci yapar? Bu polemik, gereksiz, ve yaralayıcıdır. Ve iki tarafın da beslendiği bir polemiktir. Olan, tarihi şahsiyetlerimize olmaktadır. Her iki tarafı da, bu boş yarışa, karşılıklı olarak son vermeye çağırıyorum.\"

