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Meral Akşener'den RTÜK'e tepki: Bugün Habertürk'e kesilen ceza, özgür medyanın varlığına tahammülsüzlüktür

03 Aralık 2020 18:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK'ün, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayındaki sözleri nedeniyle Habertürk kanalına 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası vermesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akşener, "Bugün Habertürk'e kesilen ceza, özgür medyanın varlığına tahammülsüzlüktür. Esefle kınıyorum" dedi.

Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanı Ak Parti Genel Başkanı olunca; Medyayı, Ak Parti Propaganda Başkanlığı RTÜK'ü de Sayın Erdoğan'ın canını sıkan yayınlara ceza kesen kuruluş olarak benimsediler. Bugün Habertürk'e kesilen ceza, özgür medyanın varlığına tahammülsüzlüktür. Esefle kınıyorum."

 

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