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Meral Akşener'den Ardern'e destek ve tebrik mesajı: Kadınlar için bir ilham kaynağı oldu

17 Ekim 2020 23:15

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in zaferinin ardından sosyal medya hesabından Ardern'e destek mesajı yayınlayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlar için bir ilham kaynağı oldu" dedi.

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