Meral Akşener'den 23 Nisan mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'in açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayınladı. Akşener, mesajda "Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da, aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir" dedi.

Salgın önlemlerine denk gelen 100. yılda pencerelerden İstiklal Marşı'nın okunacağını hatırlatan Akşener'in mesajı şu şekilde:

"Tarihte Kurtuluş Savaşı veren ilk ve tek Meclis olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yaşını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya örnek olan milli irade hamlesinin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

Yedi düvele karşı verilen mücadelenin karargâhı olan Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da, aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir.

Salgın önlemlerine denk gelen 100. yılında, 83 milyon vatandaşımız tek yürek olacak ve saat 21.00’de balkon ve pencerelerden İstiklal Marşımızı okuyacak.

Bu muhteşem önerinin minik bir yavrumuzdan gelmesi gerçekten çok manidardır.

Bu durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan etmesinin tesadüf olmadığının bir göstergesidir.

Bir yavrumuzun önerisi, önce milyonlarca evladımızın desteğini aldı, sonra da ülkemizin tamamında kabul görüp, heyecan yarattı.

Ne mutlu bizlere ki, böyle çocuklarımız var..

Ne mutlu bizlere ki, milli iradenin bayramını çocuklara armağan eden bir ecdadımız var.

Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. Yaşında, milli iradenin kahramanlarına selam olsun.

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.."

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