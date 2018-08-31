Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde bir ilki yaşadı. Akşener 'Meclis'te grubu olan parti genel başkanı' sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara’daki resmi törenlerin adresi ise Anıtkabir’di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Anıtkabir’e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Anıtkabir’dekli resmi törende İyi Parti Lideri Akşener ‘Meclis’te grubu olan parti genel başkanı’ sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.

Akşener ayrıca 30 Ağustos dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyona da kurmaylarıyla beraber katıldı.