İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ''Cumhurbaşkanı seçileyim ilk işim Suriye ile olan Türkiye'nin meselesini düzeltmek olacak. Ondan sonra da 4 milyon kardeşimizi sağlıklı bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz'' dedi.

Akşener, Kürtler hakkında tek beyanda bulunmayan lider olduğu söyledi. Akşener, "Bana kaynak nerede diye soruldu. Kaynak yandaş müteahhitlerin ceplerinde onu alacağım" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Mardin mitinginde konuştu.



Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Allah var çok bina yaptılar muhteşem adalet sarayları yapmışlar içinde adalet yok. Hastane binaları yapmışlar içinde doktor yok araç gereç yok. Çok güzel üniversite binaları yapmışlar içinde yeteri kadar hoca yok. 4 yıllık mezun işsiz bir genç kitle oluşmuş. Biz öncelikle bu kredi kartı borçları sebebiyle Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız kredi kartı borçlularının takipteki sayısı 4,5 milyon insan.

Vaatlerinin kaynağını açıkladı

Bunlar kumar oynamak için lüks hayat yaşamak için kredi kartı borçlu olanlar değil. Bunlar kirasını ödeyebilmek için kredi kartı borcu olan insanlar. Bunlar bir kısım çiftçi öğrenci işsizler ve emekliler bunların kredi borçlarını affedeceğiz. Ödeyebilir gibi olanlarından da yüzde 80'ini sileceğiz yüzde 20'sini yeniden yapılandıracağız dedik. Bana kaynak nerede diye soruldu. Kaynak yandaş müteahhitlerin ceplerinde onu alacağım. 8 milyar Türk Lirası bu borçların affedilmesi. Bakan çocukları gelinleri damatları lüks arabalarda geziyor inin aşağıya diyeceğim. Gitti Suriye'nin içişlerine elini soktu tüm şehirlerimizin ticaretinin içine tükürdü 4 milyon Suriyeli mülteci ülkemize gelmek zorunda kaldı.

"Cumhurbaşkanı seçileyim ilk işim..."

Cumhurbaşkanı seçileyim ilk işim Suriye ile olan Türkiye'nin meselesini düzeltmek olacak. Ondan sonra da bu 4 milyon kardeşimizi sağlıklı bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz. 150 milyar Türk Lirası para harcanmış. Etti mi 158 milyar Türk Lirası? Kaynağı anlatıyoruz.

"Kürtler hakkında beyanda bulunmadım"

SMA hastaları var onunla ilgili de bir projemiz var. Otizm ile mücadeleye yönelik projelerimiz var. Bir devleti devlet yapan 3 tane kağıt var. Birisi nüfus kağıdı ikincisi parası üçüncüsü tapusu. Yaşlılar bilir tapuların üzerinde tapu senedi yazar. Bu kimlik kağıdını nüfus kağıdını 81 milyonun da Türkiye'nin sahibi olduğuna tapu sahibi olduğuna inanıyoruz. Nüfus kağıdını ortaya koyan kişi ağa da budur paşa da budur reis de budur. Türkiye'nin sahip olduğu tüm toprakların aynı zamanda tapu sahibi 81 milyondur. Parasının değeri düşmüş tapuları devletin emanetinde olan tapuları delinmiş bir ülkede huzur olmaz barış olmaz. Herkes Kürtler hakkında beyanda bulunuyor. Bunu yapmayan tek kişi benim.

"Her önüne gelen bana çemkiriyor"

Yapmadığım için de her önüne gelen bana çemkiriyor. Düşünmenizi istiyorum. Bir HDP'li milletvekili ile AK Parti'li milletvekili İstanbul beyazlarından bir kişi Meral Akşener üzerinde üst üste aynı dile sahip olmuşsa bunun için önemli bir şey var demektir. Bana isnat edilen her şeyi ispat etmeyen şerefsizdir alçaktır.''