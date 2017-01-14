Meral Akşener: Cumhurbaşkanı seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz!

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkan adayı olan ve daha sonra partiden ihraç edilen eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Tek bir kişiye; Meclis’i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim. Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak" dedi.

Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği’nin düzenlediği ‘Milli İradenin Önemi’ konulu konferansa katılan Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

“Bir kişi istedi diye; birden, apar topar, yangından mal kaçırır gibi bir taslak Meclis’e geldi. Adı sözde cumhurbaşkanlığı. Başkanlık deseniz, başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı deseniz, o da değil. Ne kadar yetki varsa tek bir kişinin elinde toplanacak. Buradaki özne Recep Tayyip Erdoğan gösterilmekle birlikte, kesinlikle kendisini özneye koyarak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Rahmetli anneannemin bir sözü vardı, ‘Kul kurar, kader gülermiş.’ Şayet Meclis’ten geçip daha sonra milletten de geçerse 2019’da sayın Cumhurbaşkanının seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Kul kurar, kader gülermiş.”

"Seçilen kişiyi öldürmek mi istiyorsunuz"

“Tek bir kişiye; Meclis’i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak”

"Suriye konusunda da kandırılmaları yakındır"

“HDP seçimlerde ‘Seni Başkan yaptırmayacağız’ deyince Erdoğan; açılımı, görüşmeleri kaldırdı. Ve ‘Allah bizi affetsin kandırıldık’ dedi. Kandırılmak, bu ülkenin yöneticileri için çok vahim bir iştir. Önüne gelen nasıl kandırır sizi kardeşim. Bu durum cezai ehliyetin sorgulanmasını gerektirir. PKK kandırdı, FETÖ kandırdı, şimdi Suriye politikası var. Önce Esad’dı, sonra Esed oldu. Şimdi yeniden Esad’a doğru gidiyor. Anlaşılıyor ki Suriye konusunda da kandırılmaları yakındır. Sizi herkes kandırıyor, ama bu milletin evlatları bedel ödüyor.”