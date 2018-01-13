"Meral Akşener büyük kentlerde CHP seçmenlerinden oy götürebilir"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, bugün (13 Ocak 2018) düzenlenecek CHP il kongresini yazdı. Zeyrek, Cemal Canpolat ile CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu arasındaki büyük çekişme olduğunu belirtti. "Bir CHP İstanbul delegesine 'Kimi destekliyorsunuz, neden?' diye sordum" diyen Zerek, "“Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir" şeklinde karşılık aldığını kaydetti.

Zeyrek'in "Özge’nin gözleri ve vicdan terazisi" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2018) yazısı şöyle:

CHP İstanbul İl Kongresi bugün Bostancı Kültür Kongre Merkezi’nde yapılacak. Mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu arasında büyük bir çekişme var. Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canpolat’ı destekleyenler “Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi” diyor.

İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canpolat’ın performansından memnun olanlar “Canpolat ile yola devam” diyecek. “Değişim şart” diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

Bir CHP İstanbul delegesine “Kimi destekliyorsunuz, neden?” diye sordum. “Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir” karşılığını aldım.

CHP’nin il kongrelerinde tansiyon yüksek oluyordu. Bazı illerde yumruklaşmaya varan kavgalar oldu. Kılıçdaroğlu bu yüzden İstanbul yöneticilerine kongrenin gerilimsiz geçmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatı vermiş.

İstanbul Kılıçdaroğlu için de çok önemli, çünkü büyük kurultayda rakip çıkarsa Ankara, İstanbul ve İzmir delegeleri her şeyi belirliyor.