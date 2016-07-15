Meral Akşener: Bayramlaşma törenindeki baskını Bahçeli yaptırdı!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, olaylı bayramlaşma töreniyle ilgili, "Bahçeli 25 kadar gence bayramlaşma için baskın yaptırdı" iddiasında bulundu. "Ankara ocak başkanımız dahil 5 ocak başkanı vardı o baskında" diyen Akşener, "Haberi olmasa olmazdı öyle. Bir adet satır, 2 adet silahla gelinmiş bir baskındı. Oraya gelen arkadaşlar 40 yaşın üstünde feraset sahibi arkadaşlar olduğu için çok büyük olumsuzluk olmadan atlatıldı" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını cevaplayan Akşener, programda Oktay Vural'ın kısa bir süre önce hayatını kaybeden eşi Tuğba Vural'ın ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. "Oktay Vural'ın çok yakın ve eski bir arkadaşı olduğunu ve rahmetli eşi Tuğba'nın ölümünün bir tarafını götürdüğünü" belirten Akşener, sunucunun "Özlüyor musunuz" sorusuna "Çooook" diye yanıt verdi. Akşener, "Tuğba benim dert ortağımdı" dedi.

Oktay Vural'la ailecek görüştüklerini belirten Akşener, "Siyaset çok başka bir şeydir. Zaman zaman ondan fikir aldım. Beraber çalışmayı çok istediğim bir isim. Parti yönetiminden ayrıldığında da telefonla görüştük. Biraz beklemek istediğini söyledi, ben de onun bu isteğine saygı duydum" dedi.

"Sarıgül ile harhangi bir görüşmem olmadı"

Akşener, Mustafa Sarıgül ile birlikte yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Akşener, "Kesinlikle böyle bir şey yok, çok üzülürüm. Mustafa Sarıgül ile çok uzun zamandır bir irtibatım yok. Sarıgül ile harhangi bir görüşmem olmadı. Çünkü Sarıgül'ün başlattığı bir hareket var, ona da hakaret böyle bir durum" dedi. Akşener, AKP'den de hiç bir isimle yan yana gelmediğini ifade etti.

"Ülkücülerin sokaktan

çelikmesini doğru bulmuyorum"

Akşener, partiyi merkez sağa çekmek istediği ile ilgili bir temayülün olduğu konusunda ise; "ben DTP'de bile Ülkücü olarak bilinen birisiydim, ülkücülerin sokaktan çekilmesini doğru bulmuyorum ve başta kendim olmak üzere bunu hakaret kabul ediyorum." dedi.

"Hiç bir yere gitmeyeceğim"

Akşener, sunucu Didem Arslan'ın ihraç edilmesi halinde ne yapacaksınız sorusuna, "hiç bir yere gitmiyorum. Buradayım ve hiç bir yere gitmeyeceğim" diye cevap verdi.

Bahçeli'nin 10 Temmuz'da kongre yapılmasıyla ilgili delegelere söz verdiğini; ancak yine genel merkezin talebiyle iptal edildiğini söyleyen Akşener, karar alınsa bile en erken Kasım ayında seçim yapılabileceğini ifade etti. Akşener, "Şimdi devreye adli tatil giriyor. Bizim yaptığımız hesaplara göre devreye tatilin girmesi nedeniyle karar alınsa bile Kasım'ın ortasında yapabileceğiz." dedi.

Akşener, "Bizim Kurultay'da bazı maddeler değiştiği için tedbir kararı alındığı için bu tüzük kurultayında alınan maddeler askıda kaldı. Kasım'da yapılabilecek kongre öncesi 9 Ekim'de genel merkezin başlatacağı il ve ilçe kongrelerinin yapılmaması için mahkemeye başvurduk." şeklinde konuştu.

Akşener, Bahçele'nin konuşmalarında kendilerine hakaretler yapıldığını ama bir kaç olsun karşılık verilmediğini belirtti. Akşener, "Müptezeller ve hainler gibi bize karşı 139 tane hakaretine rastladık. Buna rağmen ben ne kamuya açık biçimde ne de özel toplantılarda bir tane bile hakaret etmedim." dedi.

"Bayramlaşma törenindeki

saldırıyı Bahçeli organize etti"

Olaylı bayramlaşma töreniyle ilgili de konuşan Akşener, "Bahçeli 25 kadar gence bayramlaşma için baskın yaptırdı" iddiasında bulundu. "Ankara ocak başkanımız dahil 5 ocak başkanı vardı o baskında" diyen Akşener, "Haberi olmasa olmazdı öyle. Bir adet satır, 2 adet silahla gelinmiş bir baskındı. Oraya gelen arkadaşlar 40 yaşın üstünde feraset sahibi arkadaşlar olduğu için çok büyük olumsuzluk olmadan atlatıldı" ifadesini kullandı.

'Paralel yapıyla işbirliği yapıyor' iddialarına da sinirlenen Akşener, "Sayın Bahçeli'ye çağrı yapıyorum. Paralel Yapı Mahkemesi diye bir mahkeme var. Ben bir siyasetçi olarak,MHP genel başkanlığına talip bir siyasetçi olarak çağrı yapıyorum. Siyaseti yürütmek için eğer ben bir kişi ya da kurumla işbirliği yaptıysam bu ahlaksızlıktır. Daha da ağır şeyleri söylerim; ancak programa yazık olur. Bahçeli benimle ilgili bilgi ve belgeleri vermiyorsa mahkemeye suçtur. Benim hakkında bundan sonra bununla ilgili bir şey söylerse ve ispatlamıyorsa müfteridir. Savcılara da çağrıda bulunuyorum, varsa böyle bir şey araştırın." şeklinde konuştu.