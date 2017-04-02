Meral Akşener, Bahçeli’ye sordu: Koltuğu bırakıp gidecek misiniz?

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “Hayır” çıkacağını söylerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Hayır çıktığında bu hayır meselesi teklif sahibi benim, bana yapılmış bir tavır deyip koltuğu bırakıp gidecek misiniz?” diye sordu. Akşener, Türkiye’de tek adam sistemi kurulmasının 2006 tarihli CIA raporuyla gündeme geldiğini iddia etti.

"Türkiye'de tek adam rejimi CIA projesi"

Meral Akşener, Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen referandum etkinliğine katıldı. Konuşmasında ilk olarak eski CIA Türkiye şefi Paul Bernard Henze’nin 2006’da Beyaz Saray’a bir Türkiye raporu sunduğunu belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raporda diyor ki Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar nasıl kurmuş? ‘Başbakanı ikna ediyoruz, parlamento ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı’nı ikna ediyoruz, bakanlar ayağa kalıyor. Öbürünü ikna ediyoruz yargı ayağa kalkıyor. Dolayısıyla birbirini kontrol eden bir sürü mekanizma var. Bu cumhuriyette biz bir türlü Amerika’nın çıkarlarını hareke geçirmekte zorlanıyoruz’ Onun için tek adam rejimine Türkiye gitmelidir.’ Ve diyor ki ‘Bir kişinin her gücü elinde topladığı rejimi desteklemeliyiz. Bir kişiyi ikna etmek, bu kadar grubu ikna etmekten kolay.’ Buradan Adalet ve Kalkınma Parti’ne oy verenlere sesleniyorum. 16 Nisan’da vereceğiniz ‘hayır’ oyu Amerika’nın CIA direktörünün bu sözlerini açığa çıkaracak, yere düşürecektir. En büyük iyiliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapacaksınız. Partiniz, Cumhurbaşkanı da yerinde duracak. Türkiye parlamenter sistemle o denge ve kontrol mekanizmasını tek bir kişinin ağzına verip ortadan kaldırmamış olacaktır.”

"Koltuğu bırakıp gidecek misiniz?"

16 Nisan’da yapılacak olan referandumda ‘hayır’ çıkacağını ifade eden Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslenerek, istifa edip etmeyeceğini sordu.

Akşener, şöyle dedi:

“Eğer biz MHP Genel Başkanlığı için ben ve diğer arkadaşlar aday olmamış olsaydık. Koltuğun bekası tehlikeye girmemiş olsaydı. Sayın Cumhurbaşkanının suç işleme durumunu, alışkanlığını ortadan kaldırmak için Sayın Bahçeli, böyle bir duruma girer miydi? Böyle bir teklifte bulunur muydu? Elbette ki hayır. Şimdi soruyorum iki partinin oyu yüzde 62. Allah’ın izni ile ‘hayır’ çıkacak. Önceki sorum sayın Cumhurbaşkanı’na, anayasal suç işlemekten vazgeçecek misiniz? Öyle dediler size Bekir Bozdağ da kabul etti. Bunun üzerine sayın Bahçeli’ye sorum var. Hayır çıkacak, iki partinin yüzde 62, öyle başladınız. Hayır çıktığında bu hayır meselesi teklif sahibi benim, bana yapılmış bir tavır deyip koltuğu bırakıp gidecek misiniz?” dedi.