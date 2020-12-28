Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması: Üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni asgari ücret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2021 yılı için asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesine sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeni #asgariucret çalışanlarımız için yeterli olmadığı gibi, işgücü maliyetlerinin 4200 liraya çıkması mutlaka üretici fiyatlarına ve yıllık enflasyona yansıyacak. Oysa bizim önerimizi yapsaydınız, işgücü maliyetleri aynı kalacağı için maliyet bazlı bir enflasyon oluşmayacaktı."