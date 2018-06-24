Meral Akşener: Anadolu Ajansı'na inanmıyoruz, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz!

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara tepki gösterdi. Akşener, "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz" dedi.

Twitter'dan sonuçlara ilişkin olarak açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

"Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz!"