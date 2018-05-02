Meral Akşener adaylık başvurusunda bulundu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi.

”Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları eşliğinde YSK’ya gelen Akşener’e çok sayıda kişi destek oldu.

Akşener başvurusunun ardından kameraların karşısına geçip kısa bir açıklama yaptı. 100 bin imzayla aday olma başvurusu yaptığını söyleyen Akşener, “Türkiye iyi olacak” dedi.

100 bin imzayla başvuracak

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek YSK’ya gelerek yapmıştı. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi arasında gerçekleştirilen milletvekilliği ittifakının ardından ittifakta yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 14.00’de adaylık başvurusunu yapacak.

YSK’nın bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının başvurusunu incelemek için 2 gün süresi var. Bu incelemenin ardından isimler ilan edilecek ve 4-9 Mayıs tarihleri arasında imza toplama süreci başlayacak. 100 bin imzayı toplayan aday şartları yerine getirmiş sayılıp resmen Cumhurbaşkanı adayı olacak.