T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meral Akşener: 'Abdullah Gül için çekil' derlerse çekilmem, 100 bin imza ile aday olacağım

"Kendim de çatı aday olmam"

24 Nisan 2018 13:06

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre Akşener, Abdullah Gül'ün aday olması için çekilmeyeceğini belirtti. Akşener, Meclis'te grup kurmuş olmasına rağmen 100.000 imza ile aday olacağını da söyledi.

15 vekilini Meclis'te grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edilmişti.

CHP'nin ortak adayının ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği konuşuluyor. Saadet Partisi'nin de bu öneriyi desteklediği, Akşener'i adaylıktan vazgeçmek için bir görüşme yapacağı belirtiliyor.

Dün İyi Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından partinin liderinden de bu iddialar hakkında bir açıklama geldi.

Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, Akşener'in kendisine şunları söylediğini yazdı:

"Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana 'Gül için çekil' derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve Demokrat Parti ile milletvekilliği için olacak."

ETİKETLER

meral akşenerhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24