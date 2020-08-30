Meral Akşener: 30 Ağustos’u olması gerektiği gibi kutlayamadık

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu yıl Muharrem ayının aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesinin bir tevafuk olduğunu belirterek, “30 Ağustos’u olması gerektiği gibi kutlayamadığımız için içimiz kırık” dedi.

Akşener katıldığı Muharrem ayı iftarında bir konuşma yaptı.

“Ailemizde Hüseyin Ali ve Fatma ismi çoktur”

Kendisinin Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olduğunu ifade eden Akşener, “Ailemizde Hüseyin Ali ve Fatma ismi çoktur. Anneme sormuştum; “Niye bu kadar çok Ali, Hasan, Hüseyin ismi var”. Demişti ki bana; Hz. Ali efendimiz için mertliğin sembolüdür, Hz. Hüseyin efendimiz için de acının sembolüdür, acı esnasında dirayetin sembolüdür. Çok küçüktüm böyle kafamda yer etti” dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"Biz ilginç bir dönemden geçiyoruz yediğimiz yemeğin adı lokma ve helal lokma. Pek çok kıssa anlatılıyor da bugün bizi yönetenler tarafından hiç anlatılmayan bir nokta var. Yaşlılar bilir Hz. Adem kıssası, helal lokma kıssası. Bunu duydunuz mu uzun zamandır? Duymamışsınızdır, çünkü İslam’ın özü kul hakkı ve helal lokmadır. Helal lokma nedir, helal lokma da kul hakkının teslimidir. Harama el uzattıktan sonra ne olur, o kıssada edep yerleriniz açılır. Edep yerleriniz açılırsa ne olur utanma ve edep duygunuz kaybolur. Ben bugün bir sofraya misafir oldum o da helal lokma sofrasıydı."

“Olması gerektiği gibi kutlayamadık”

"Bugün hem matem günü hem bereket günü, yasla bereketin, matemle bereketin bir olduğu bir gün. Aynı zamanda öyle bir Tevafuk ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün hem muharrem orucunda hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın aynı günde olduğu bir andayız.

Muharrem orucunda o helal lokma sofrasında beraber olduk, Allah kabul etsin ama bugün içimiz kırık. Niye? 30 Ağustos’u olması gerektiği gibi kutlayamadık. Olması gerektiği gibi anamadık. Nasıl Hz. Adem kıssası konuşulmuyorsa bugün de Atatürk ve silah arkadaşlarının doğru dürüst anılmadığı bir gündeyiz."