Meral Akşener: 2 bin kişi ile yaptığım görüşmelerden çıkan sonuç, yeni parti kurulması!

MHP'den geçen yıl ihraç edilen Meral Akşener, bugüne kadar 2 bin kişi ile görüştüğünü vurgulayarak "Yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır" dedi.

Akşener, Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurmuştu. Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın ile birlikle "olağanüstü kongre" için çalışmalar yürütmüştü. Ancak söz konusu kongre, mahkeme kararı nedeniyle yapılamamıştı.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Adalet Yürüyüşü, korku duvarlarını yıkacak çok önemli bir eylem" ifadesini kullandı.

Ülkücü yazar Orhan Uğuroğlu, Akşener'in Yeniçağ gazetesi yazar ve yöneticilerinin geleneksel iftar yemeğine katıldığını aktardı.

Uğuroğlu'nun, Akşener'in açıklamalarına da yer verdiği yazısı şöyle:

Yeniçağ Gazetesi yazar ve yöneticilerinin geleneksel iftar yemeğine katılan Meral Akşener güncel konular ve siyasi gelişmeler konusunda değerlendirmeler yaptı.

Meral hanım yapar da gazeteciler yapmaz mı?

Bizler de iftar sonrası değerlendirmelerimizi yaptık, neredeyse sahuru da yapacaktık.

Öncelikle Beyti'nin muhteşem iftarı menüsünü de vurgulamam gerekli. Dostum Beyti Güler her zamanki gibi oğulları ve zerafeti ile işinin başındaydı. Dile kolay 1945'den bu yana sektörün bir numarası olmak kolay mı?

Teşekkürler Beyti Bey.

Gelelim Meral hanımın sözlerine ki en önemlisi ve Türkiye'nin de beklediği konuya, yani yeni partiye bakış açısına.

Meral hanım, "Bire bir görüştüğüm ve fikirlerine çok önem verdiğim yaklaşık 2 bin kişi ile yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır" dedi.

Bu grubun yüzde 90'nının "partisiz olmaz" görüşünün gerekçelerini ayrıntıları ile anlattı Meral hanım...

Benim gördüğüm Meral Hanım tam bir mücadele insanı, pes etmek, kaçmak, saklanmak, sorumluluk almamak gibi olumsuz hiçbir yönü yok.

Mert, açık sözlü ve kararlı ki siyasi bilgi birikimi de kuşkusuz olgunluğunun zirvesinde.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adalet" yürüyüşünü, "korku duvarlarını yıkacak çok önemli bir eylem" olarak taktirle karşılıyor ve buradan size ilk kez duyurayım ki Kemal Bey'e bir sürpriz de düşünüyor.

Kemal Bey ile yaptığı iftarın çok olumlu geçtiğini vurgularken Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hakkında da çok olumlu yorumlar yaptı.

Akşener'in yorumlarının dinlerken iki önemli isimden sık sık övgü ile söz etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın adından hep olumlu şekilde bahsetti yorumlarında.

Biliyorum okudukça "partiden bahset" diyorsunuz.

Bahsedeceğim ama önce değerli kardeşim, meslektaşım, usta siyasetçi ve eski milletvekili Nazif Okumuş'un, "Türkiye her siyasi kriz yaşadığı dönemlerde kurtuluşu yeni bir oluşumda aradı ve doğurgan siyasetin yeni partileri büyük hizmetlere imzalar attılar. Bugün içinde bulunduğumuz siyasi çözümsüzlükten de önderliğinizde kurulacak yeni bir parti ile çıkılır Allah'ın izniyle" sözleri gerçekçi, açık ve net bir mesaj oldu.

Sevilen gazeteci, yazar ve televizyoncu Hulki Cevizoğlu çok açık seçik konuştu.

Yorumlarımızı dikkat dinleyen Meral Hanım size şu kadarını net bir şekilde söyleyebilirim ki yeni bir parti taleplerine kayıtsız kalacak değil.

"Cumhurbaşkanı seçiminde parti gücüne ihtiyaç" olduğunu net şekilde anlatıyor ve "çok geniş bir yelpazeyi kucaklayacak" ilkeleri, hedefleri vurguluyor.

Kararlı ama temkinli, deneyimli ama istişareyi ilke edinmiş, sorunları biliyor ama çözümleri hazır, rakip siyasilerin hedefinde ama halkın teveccühünü kazanmış durumda.

Gün doğmadan neler doğar?