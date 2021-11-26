İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" dedi.

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının gündeme dair değerlendirmeler yapan Akşener, "Ben bir Tokat'ta elleri nasırlı okumak için Tokat'tan gelen gencin ellerindeki nasırları gördüğümde çok duygulandım, ağlamaklı oldum bir de atanamayan öğretmen Ekrem Demir konuştuğunda..." diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben burdayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak. Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurda israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız.

Lütfi Elvan'ı dürüst buluyoruz."

Nurettin Demir'in sosyal medya açıklamalarına ilişkin olarak Akşener, "Yeni bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor..." yorumunu yaptı.

Akşener şunları kaydetti:

"Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki bizde ucuz iş gücü var. Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucun iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için. "

-etrol zammına o o kadar şaşırdım ki Kurtuluş Savaşı yaptı! Dış güçler diyorlar, açıklayın dış güçler kim bilelim...

Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir. Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.

Yazılım mühendisleri şu an yurt dışına çıkıyor, o kadar üzülüyorum ki. Bizim beyinlerimiz ortadan kalkıyor. Savunma Sanayi'de onlar olmasa ne yapacak bu ülke. Bunları önlemenin yolu yandaş kayırmayı ortadan kaldırmaktan, demokrasiden, adaletten, liyakatten geçiyor.

Yabancı çiftçileri zengin ediyorlar. Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ısrarlı bir biçimde. Anadolu'yu geziyoruz soru soruyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerde ben herhangi bir partiyi yermiyorum. Propaganda yapmıyorum. Gelip kulağıma 'abla şunlar var, dile getirir misiniz?' diyorlar.

İnsanlar çok fakirleşti. Çocuklarda vitaminsizlikten bodurluk başladı. Ben de bunları dile getirmelerini sağlamaya çalışıyorum. 23 ayın sonucunda gördüğüm selam vermeden insanlar dertlerini anlatmaya başlıyor. Ben vakitsizlikten 'vatandaşın kürsüsü' deyip Meclis'e getirdim. Girdilerde teşvik yapacaksınız. Nakit yardımının yapılması gerekiyor.

"Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu da böyle düşünüyor mu?" sorusuna, Akşener, "Millet İttifakı'nın sistemini Cumhur İttifakı kabul edip ona göre sorular soruyorlar. Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var." yanıtını verdi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Bu sistem ucube bir sistem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor. Türkiye'de yarım simit satılmaya başlandı. Vay be..."