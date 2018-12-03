Meraklısı İçin Casuslar Kitabı: Murat Yetkin söyleşisi ve imza günü

T24

Deneyimli gazeteci Murat Yetkin, yarın (4 Aralık Salı) saat 19.00'da Akademi Beyoğlu'nda casusluk romanlarına taş çıkartacak entrikaların ve maceraların gerçek kişilerin hikayelerini anlattığı ‘Meraklısı İçin Entrikalar’ kitabını imzalayacak ve okurlarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek.

Yetkin, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı'nda uluslararası entrikaların ya hedefi ya sahnesi ya da aktörü olan Türkiye'den bakıp 10 olayın perde arkasını Ankara'nın siyaset ve diplomasi koridorlarında biriktirilen notlar ve belgelerle, şimdiye dek bir arada günyüzüne çıkmayan ayrıntılarla anlatıyor. Dünya siyasetini bu kez "Katil kim?" sorusunun cevaplanamadığı, okurun merak duygusu ve bitmek bilmez zihin oyunlarıyla baş başa kaldığı bir casusluk romanı tadında okuyacaksınız.

Murat Yetkin kimdir?

1959 Gaziantep doğumlu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1981 yılında Bülent Ecevit’in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde başladı. Aralarında BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV, Sabah ve Radikal’in bulunduğu yayın organlarında muhabirlik, editörlük ve haber yöneticiliği yaptı. Mayıs 2011’den bu yana genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet Daily News’tan 2018 itibariyle ayrıldı.

Yetkin’in Ateş Hattında Aktif Politika–Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Üçgeninde Türkiye; Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye; Tezkere–Irak Krizinin Gerçek Öyküsü; Kürt Kapanı–Şam’dan İmralı’ya Öcalan, Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı adlı kitapları bulunmaktadır.