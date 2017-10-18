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Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı böyle görüntüledi

Birol KARAKILIÇ/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden olurken, meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla bomba imha uzmanının şüpheli çantayı fünye ile patlatma anını görüntüleme yarışını girdi

18 Ekim 2017 15:54

Birol KARAKILIÇ/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Yenimahalle İlçesi\'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden olurken, meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla bomba imha uzmanının şüpheli çantayı fünye ile patlatma anını görüntüleme yarışını girdi.
Demetevler İvedik Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan şüpheli çantayı görev vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Ekipler ilk olarak güvenlik şeridi çekerek, caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Ancak bölgede toplanan meraklı vatandaşlar tehlikeye rağmen olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı fünye ile patlatılma yapacağı sırada bir kadın çantanın kendisine ait olduğu ve bebek eşyalarının bulunduğu söyledi.
Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan incelemede çantadan bebek bezi, biberon ve bebek eşyası çıktı.  
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