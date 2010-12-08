-MERAKI YÜZÜNDEN ELİNİ KAYBETTİ ADANA (A.A) - 08.12.2010 - Adana'da geçen pazar günü yolda bulduğu saatli bomba elinde patlayan hurdacının eli bilek ile dirsek arasından kesildi. Patlamanın hurdacının bombayı kurcalarken gerçekleştiği belirlendi. Merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde oturan ve geçimini hurdacılıkla sağladığı belirtilen Abdullah Akarsu'nun (49) sokakta bulduğu poşetteki bombanın patlamasıyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Olayda sol eli parçalanan Akarsu'nun tedavisi Adana Devlet Hastanesinde sürüyor. Akarsu'nun elinin tamamen parçalanması nedeniyle yeniden dikilmesi mümkün olmadığı için bilek ile dirsek arasındaki bölümden kesildiği belirtildi. Patlama sırasında Akarsu'nun yanında bulunan oğlu Tarık Akarsu (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının hurda malzeme, inşaat yıkıntılarındaki demir parçalar ve kağıt atık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalıştığını anlattı. Akarsu, babasının olay günü sabah erken saatte ekmek almaya dışarı çıktığını, daha sonra eve geldiğinde kimse uyanmadığı için gezmek için yeniden evden ayrıldığını belirtti. Yaklaşık bir saat sonra elinde poşetle yeniden eve gelen babasının, ''Bir şey buldum, çok ilginç, belki para eder'' diyerek içinden çıkardığı bombayı incelemeye başladığını ifade eden Akarsu, şunları kaydetti: ''Etrafında iki tel kablo dolaşıyordu, bir düğme ve küçük saat vardı. Hemen karşımda yere eğilip bıçak ve tornavidayla, elindeki düzeneği incelemeye başladı. Düğmeyi bir kaç defa açıp kapattı. Ben de 'Baba, bu bombadır patlar, oynama' diye uyardım. Ancak, oynamaya devam etti. Ben de battaniyeyi üzerime çekip tekrar uzandığım sırada patlama oldu. Eli çok kötüydü damarları gözüküyordu, hemen bez bastırıp yardım istedik.'' Eşi Emine Akarsu da patlama sırasında içeride uyuduğunu, bir anda neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirtti. Kocasının her sabah erken saatte ekmek alıp eve bıraktığını ardından da çöplerde satılabilecek malzemeler var mı diye aramaya çıktığını anlatan Akarsu, ''O gün de ben uyurken, dışarı çıkıp gelmiş. Ben büyük bir patlama sesiyle uyandım. Panikle odadan çıktığımda eşimi kanlar içinde gördüm. Hemen dışarı çıkıp yardım istedim'' dedi. Akarsu, patlamanın etkisiyle evdeki tüm camların kırıldığını, beyaz eşyaların bile zarar gördüğünü belirterek, ''Televizyon, buzdolabı çalışamaz hale geldi. Bombadan çıkan bazı parçalar Abdullah'ın vücuduna, tavana, duvarlara, kapılara her yere yapışmış durumda. Evimizin geçimini sağlayan kocamın eli koptu, evdeki tüm eşyalarımız zarar gördü, ne yapacağımızı şaşırdık. İki oğlumda iş bulamıyor. Artık onlar atık toplayarak evin geçimini sağlamaya çalışacak'' diye konuştu. -AA'NIN HABERİ ÜZERİNE HAYIRSEVERLER SAHİP ÇIKMIŞTI- Akarsu ailesinin, 2006 yılında kirada oturdukları evleri elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kül olmuş, Yenibey Mahallesi'nde, 4 direğin üzerini naylonla kapayıp, çevresini da battaniye ve bez parçalarıyla çevirerek oluşturdukları çadırda yaşamaya başlamıştı. Akarsu ailesinin çadırdaki yaşam savaşı AA Adana Bölge Müdürlüğü tarafından haber yapılmıştı. Ailenin dramının gazetelere yansımanın ardından hayırseverler devreye girerek, Akarsu ailesinin kira giderlerini ve erzak ihtiyaçlarını karşılamıştı. Abdullah Akarsu, o günlerde yaptığı açıklamada, şanssızlıkların peşlerini hiç bırakmadığını ifade ederek, ''Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kirada oturduğumuz evle birlikte tüm eşyalar yandı. 3 çocukla çadırda kalıp, perişan duruma düştük'' diye konuşmuştu. -YURTTAKİ KIZIN OLANLARDAN HABERİ YOK- Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan bu olaylar sırasında ailenin yanında kalan kızları Hatice Akarsu'nun (16) ise daha sonra maddi durumu iyi olmayan ve bakmakta zorlanan aileden alınarak SHÇEK yurduna yerleştirildiği belirtildi. Halen yurtta kalan Hatice'nin babasının başına gelen olaylardan habersiz olduğu öğrenildi. Ağabeyi Tarık Akarsu, kardeşinin babasını çok sevdiğini belirterek, ''Ona elinin kesildiğini henüz söylemedik. Bizden ayrı olduğu için çok üzülür. Babam hastaneden çıktıktan sonra söylemeyi düşünüyoruz'' dedi.