Merah'tan El Cezire'ye 25 dakikalık görüntü

Fransa'da polisin korktuğu başına geldi. 11-19 Mart tarihleri arasında ülkenin güneybatısındaki Toulouse ve Montauban kentlerinde 7 kişiyi öldüren Muhammed Merah'ın gerçekleştirdiği eylemlerin 25 dakikalık görüntüleri El Cezire televizyonuna gönderildi. El Cezire görüntüleri yayınlamayacağını açıkladı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'nin haberine göre; El Cezire Paris bürosundan yapılan açıklamada, bir USB anahtarının içine kopyalanan görüntülerin 21 Mart Çarşamba günü Toulouse kenti yakınlarındaki bir postaneden gönderildiği bildirildi. Muhammed Merah'a yönelik polis operasyonu zarf postalanmadan önce başlamıştı. Ancak değişik kaynaklar zarfın salı akşamından posta kutusuna atılmış olma ihtimalinin de gözardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Merah'ın, eylemlerini göğsüne taktığı bir kamerayla görüntülediği açıklanmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, operasyon sırasında yaptığı açıklamada, Merah'ın polise eylemlerini görüntülediğini ve postaladığını söylediğini bildirmişti.

El Cezire'ye gönderilen zarfta, yaklaşık 25 dakikalık görüntülerle beraber eylemleri El Kaide'nin üstlendiğini belirten bir mektubun bulunduğu da bildirildi. Polis tarafından incelenmekte olan görüntülerin, "İslamcı söylem ve marşlarla" montajlanmış olduğu da belirtiliyor. El-Cezire Paris bürosundan yapılan açıklamada, görüntülerin yayımlanması konusundaki kararın gün içinde kanalın Katar'daki merkezinde alınacağı duyuruldu. Fransız medyası görüntülerin El-Cezire dışında başka yayın organlarına gönderilmiş olabileceği olasılığından söz ediyor.

Nereye gömüleceği tartışma konusu

Öte yandan, Muhammed Merah'ın nereye gömüleceği de tartışma konusu oldu. Babasının Cezayir'de gömülmesini istediği, annesinin de Fransa'da mezara saldırı düzenleneceği endişesiyle bu fikre destek verdiği belirtiliyor. Ancak, erkek kardeşlerinden biri Muhammed Merah'ın ölmeden önce Fransa'ya gömülmeyi istediği vasiyetinde bulunduğunu söyledi. Fransa Müslümanlarını temsil eden dernekler de "herkes için en iyi seçeneğin" Cezayir'de gömülme olacağını bildirdi.

'Oğlum öldürüldü' davası

Bu arada Muhammed Merah'ın babası, "oğlunu öldürdüğü" gerekçesiyle Fransa'dan davacı olacağını duyurdu. "Tüm hayatım boyunca çalışıp en büyük avukatları tutacağım" şeklinde konuşan baba, "Fransa oğlumu gazla bayıltarak canlı ele geçirebilirdi ama öldürmeyi tercih ettiler" şeklinde konuştu. Bu sözlere bu sabah Fransa'dan sert tepki gledi. Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin baş danışmanı Henri Guaino Merah'ın babasının ifadelerini "patavatsızlık" olarak değerlendirdi. Dışişleri bakanı Alain Juppé ise "Böyle bir canavarın babası olsaydım utanır susardım" sözleriyle tepki gösterdi.