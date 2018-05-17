Menzil tarikatından gazetelere 24 Haziran ilanı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Menzil tarikatı, gazetelere verdiği ilanla 24 Haziran seçimlerinde AKP ile MHP'nin oluşturduğu, BBP ve Anavatan Partisi'nin desteklediği Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Twitter'dan ilana ilişkin olarak "Gazetelere tam sayfa ilan veren Menzilciler (Nakşibendi tarikatının Menzil kolu) 24 Haziran'da Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a oy vereceklerini açıklamış. Böyle bir deklarasyon, tarikat tarihinde ilk kez oluyor sanırım (Tarikat kendi adına değil, 'kitle örgütleri' adına ilan vermiş.) Görünen o ki Menzilciler, bir iş adamı derneği de kurmuş. Bu, tarikatın ne denli zenginleştiğini de ifade ediyor. Bir zamanların TUSKON’u gibi..." diye yazdı.

Gazetelere verilen, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzalı ilanda şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.

Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.