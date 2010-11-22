T24 - Diyarbakır’da görev yapan Selahaddin Menteş, Kürt sorununun çözülmesi ve anayasal güvenceye bağlanması gerektiğini söyledi. Menteş, “PKK, Kürt sorunun üzerine oturan bir örgüttür” dedi.





“Kürt Ulusal Birlik Hareketi" adlı grubun düzenlediği bir panelde konuşan Avukat Sabahattin Korkmaz aleyhine "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açıldı.



Dava sonunda avukat Korkmaz 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Korkmaz ile ilgili gerekçeli kararını yazdı. Ancak hakim heyetinden Selahaddin Menteş, karara şerh koydu.



Yargıç Menteş, düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yaptığı itirazında PKK'nın neden taban bulduğuna da işaret etti.



"PKK'nın ortaya çıkışının sebebi Kürt sorunu mudur ya da PKK, Kürt sorununun sonucu mu doğmuştur?" diyen Yargıç Menteş, "Kürt sorununun bugüne kadar çözülememiş olmasının örgüte eleman temin etmede yardımcı olduğuna" dikkat çekti.



Selahaddin Menteş "PKK terör örgütü Kürt sorununun bir sonucu değildir. Olsa olsa bu sorun üzerine oturmuş bir terör örgütüdür" şeklinde görüş belirtti.



Yargıç Menteş'e göre, Kürt sorunu çözülerek, anayasal güvenceye kavuşması gerekiyor.



Selahaddin Menteş, avukatın davaya konu olan konuşmasının düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek, sanığın beraat etmesi gerektiğini belirtti.



Daha önce de taş atan çocuklara verilen cezaları eleştiren Yargıç Menteş, çocukların örgüt üyelerindan daha fazla ceza aldığını, bunun da adil olmadığını savunmuştu.





