CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na "şerefsiz" diyen eski CHP milletvekili Şahin Mengü 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme takdiri indirimle bu cezayı 2 ay 27 güne düşürdü ve cezayı 5 yıl erteledi. Sezgin Tanrıkulu, Mengü’nün ‘şerefsiz’ sözünün, sadece Dersim açıklamasına tepki olmadığını, “Bir Kürt’ün kendini inkâr etmeden CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olabilmesine duyulan infialin fütursuzca dışavurumu” olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrukulu’na, Dersim tartışmaları nedeniyle hakaret eden eski CHP milletvekili Şahin Mengü’ye 2 ay 27 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Mengü’nün “Koruduğum değer Türk milleti adına Atatürk’e hakaret yapılmasına tepkidir” savunmasını yerinde bulmadı.

Şahin Mengü, 12 Kasım 2014’de, Twitter hesabında, Tanrıkulu’nun bir televizyon programında Dersim katliamı ile ilgili olarak “CHP adına özür diliyorum” sözlerine tepki göstererek “Sezgin Tanrıkulu sen hangi hakla CHP adına özür dilersin. Sen kimsin şerefsiz” diye yazdı. Bunun üzerine Tanrukulu, avukatı Sedat Aslantaş aracılığıyla Mengü’den şikâyetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı.

Savcı Ahmet Cemal Ülger tarafından ifadesi alınan Mengü, “şerefsiz” sözünü savunurken “İfade özgürlüğü kapsamında böyle bir yazı yazdım. Kişiler kendi adına konuşabilirler ama benim de bir zamanlar milletvekilliğini yaptığım parti adına ancak yetkili organların veya kurultayca alınan karar üzerine beyanda bulunulabilirler. Herkes açısından olduğu gibi CHP açısından da Atatürk’ün korunması gereken bir değer olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tanrıkulu ayrıca, Mengü hakkında açtığı tazminat davasının dilekçesinde Mengü’nün “şerefsiz” sözünün, sadece Dersim açıklamasına tepki olmadığını, “Bir Kürt’ün kendini inkâr etmeden CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olabilmesine duyulan infialin fütursuzca dışavurumu” olduğunu söyledi.

Mengü hakkında açılan hakaret davasının karar duruşması 15 Eylül’de görüldü. Duruşmada son söz sorulan sanık Mengü, “Koruduğum değer Türk milleti adına Atatürk’e hakaret yapılmasına tepkidir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme ise Mengü’nün hakaretine yasada öngörülen cezayı en alt sınırdan uyguladı. Mengü’ye 3 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, takdiri indirimle bu cezayı 2 ay 27 güne düşürdü ve “sanığın geçmişi ve bir daha suç işlemeyeceği yönündeki kanaat” nedeniyle cezayı 5 yıl erteledi. Mahkeme 1 yıl süre ile Mengü’nün denetim altında bulundurulmasına da karar verdi. Mengü denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen ceza infaz edilecek.