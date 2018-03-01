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Mengen'de 12 bin 600 tavuk yanarak telef oldu

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesinde bir tavuk kümesinde çıkan yangında 12 bin 600 tavuk yanarak telef oldu

01 Mart 2018 15:23

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Mengen ilçesinde bir tavuk kümesinde çıkan yangında 12 bin 600 tavuk yanarak telef oldu.
Mengen Demirciler köyünde Yunus Karbancıoğlu\'na ait tavuk kümesinde dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu Mengen Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü\'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 12 bin 600 tavuk yanarak telef oldu. Kümes kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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