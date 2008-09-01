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Spor

Menez: “Üzgünüm”

01 Eylül 2008 03:00


Roma’nın yeni transferi Jeremy Menez Napoli maçında kaçırdığı fırsatlar için özür diledi. Aquilani’nin golüyle öne geçen Roma üstünlüğünü koruyamayarak 10 kişilik Napoli’ye evinde puan kaybetti.

Maçta girdiği pek çok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Jeremy Menez taraftarlarından özür diledi. Monaco’dan bu yıl transfer edilen futbolcu; kalecinin elinden kaçırdığı ve önüne düşen topla bulduğu pozisyon için: “O pozisyonda topun bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu yüzden iyi bir vuruş yapamadım” dedi.

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