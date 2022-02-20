Menemenin maliyeti 5 yılda 5 kat arttı

Menemen maliyeti 2017'de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.