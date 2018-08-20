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Spor

Menemen'in gözü golcüde

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda gözünü zirveye diken Menemen Belediyespor, golcü takviyesi yapıp transferi noktalayacak

20 Ağustos 2018 15:06

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yeni sezonda gözünü zirveye diken Menemen Belediyespor, golcü takviyesi yapıp transferi noktalayacak. 
Afyonkarahisar kampını tamamlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, santrfora ihtiyaç duyduklarını belirterek, \"Arayışlarımız sürüyor. Bir golcü daha alırsak ileri uçta rekabet artacak\" dedi. Kampı da değerlendiren Kaya, \"Çok verimli bir dönem geçirdik. Hiçbir ciddi sakatlık yaşamadık. Hazırlık maçlarında sergilediğimiz oyun da bana umut verdi. Artık lige kadar tüm eksiklerimizi giderip sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyeceğiz\" şeklinde konuştu.

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