Menemen'in bileği evinde bükülmüyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemen Belediyespor, cumartesi karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi iç sahada sergilediği performansla taraftarına umut verdi.

Geçen sezon Bergama ve Menemen\'de oynadığı 18 karşılaşmanın 16\'sını kazanıp sadece 2\'sinde berabere kalan sarı-lacivertliler müthiş bir istatistiğe imza attı. Evinde 47 puan toplayan sarı-lacivertliler 44 gol atıp 10 gol yedi.

Darıca Gençlerbirliği karşısında da kazanıp sahasındaki seriyi sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, \"Geçen sezon Keçiörengücü ile oynadığımız play-off çeyrek final maçı sonrası seyircimiz ceza aldı. Maalesef boş tribünler önünde oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun evimizdeki kazanma geleneğini sürdürmek istiyoruz\" dedi.

İzmir ekibinde elmacık kemiği kırılan kaleci Amir dışında eksik bulunmuyor.