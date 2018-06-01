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Spor

Menemen'den Umut atağı

İZMİR, (DHA) TFF 2

01 Haziran 2018 14:44

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig\'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Menemen Belediyespor\'un son olarak Fethiyespor\'da görev yapan orta saha oyuncusu Umut Sözen için nabız yokladığı belirtildi. Fethiyespor\'la 1 sene daha kontratı bulunan ancak kulüpten ayrılacağı öğrenilen Umut\'la görüşen sarı-lacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun bonserviz sorununu çözer çözmen Menemen\'e imza atacağı iddia edildi. Futbola Altay\'da başlayan deneyimli oyuncu, Osmanlıspor, Ankaragücü, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Manisaspor, Adana Demirspor, Altınordu ve Gençlerbirliği\'nde top koşturdu. Umut geçen sezon Fethiyespor\'da 22 lig maçına çıkıp 5 kez fileleri havalandırdı. 

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