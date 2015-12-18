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Menemen'deki 'Kubilay anması'yla ilgili tartışmalar devam ediyor

Belediye başkanının konuşma yapmayacağının açıklanmasının ardından, AA ve TRT dışındaki muhabirlerin töreni takip etmesine izin verilmeyeceği duyuruldu

18 Aralık 2015 20:29

İzmir’in Menemen ilçesinde her yıl 23 Aralık’ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında hayatını kaybeden Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı anmak için düzenlenen törenlerinde, Belediye Başkanı Tahir Şahin’in konuşmasının yasaklanmasından sonra, basın kuruluşlarına da sınırlama geldi. Törenleri sadece devlet ajansı AA ile TRT izleyebilecek. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Menemen’de 85 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Kubilay için her yıl 23 Aralık’ta yapılan anma törenleri, öncesinde tartışmalar başladı.  Her yıl tören programında yer alan ilçe belediye başkanının konuşması bu yıl programdan çıkarıldı. Bunun tartışması sürerken, basın için de Genelkurmay Başkanlığı’ndan ilk kez bir kısıtlamaya gidildi.

Törenin yapıldığı Yıldıztepe Kubilay Anıtı’nın askeri bölge içinde olması nedeniyle törenleri organize eden Genelkurmay Başkanlığı bu yıl sadece TRT ve Anadolu Ajansı’nın tören alanına alınacağını duyurdu. Diğer basın kuruluşlarının tören alanına alınmayacağı, seyircilerin arasından töreni takip edebileceği öğrenildi.

 

"Kubilay anmaları gündemden düşürülmeye çalışıldığını açık bir şekilde görmekteyiz"

 

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, kendisinden sonra basına yönelik akreditasyon uygulanmasına tepki gösterdi. Şahin, şunları söyledi:

"Daha neler göreceğiz? Üç yıl önce törenlerde kaymakamlık makamı konuşmamaya başladı. Bu yıl belediye başkanına konuşma yasağı getirdiler. Şimdi de basının alınmayacağı ortaya çıktı. Olayların nereye götürülmek istendiğini anlamış değilim. Aslında amaç belli, Kubilay anmaları gündemden düşürülmeye çalışıldığını açık bir şekilde görmekteyiz. Özellikle Kubilay olayı Türkiye’de Laiklik adına yapılan en anlamlı anma törenlerinden birisidir. Başkanı konuşturmuyorsun, halkı temsilcisi. Basını içeriye almıyorlar, Türkiye’nin nereye götürmek istendiğini izliyoruz. Böyle bir karar var ise karar yanlış." 

Son yıllarda İzmir Valilerinin törenlere katılmayıp, yardımcılarını göndermesi de tartışmalara neden oluyordu.

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