Menemen'de Veli'ye talip var

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor\'da golcü Samed Ali\'nin ardından savunmanın istikrarlı ismi Veli Çetin\'e de birçok kulüpten transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Samed Ali için Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor\'un sarı-lacivertliler resmi teklifte bulunmasının ardından Veli\'yi Spor Toto 1\'inci Lig ekipleri Boluspor, Hatayspor ve Ümraniyespor\'un istediği belirtildi.

Geçen sezon Erzurumspor\'un kapısından dönen genç stoperin iyi bir bonservis bedeliyle satılabileceği vurgulandı. Menemen Belediyespor\'la 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli, bu sezon 35 lig ve 2 kupa maçında forma giydi. Teknik direktör Suat Kaya dış transferin gelecek haftadan itibaren hız kazanacağını söyledi.

