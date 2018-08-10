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Spor

Menemen'de Suat Kaya 2 transfer istiyor

İZMİR, (DHA)  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor'un iki takviye daha yapacağı belirtildi

10 Ağustos 2018 15:05

İZMİR, (DHA) 

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor\'un iki takviye daha yapacağı belirtildi.
Son olarak Gazişehir Gaziantep\'ten kaleci Necati Yılmaz\'la sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, sol bek ve golcü transferi düşündüklerini söyledi. Kaya, iki bölgede de transfere ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, \"Eksiklerimiz var. Sezon başlayana kadar gerekenleri yapacağız. Lige en güçlü şekilde girmek istiyoruz. Genç ve deneyimli futbolcuların harmanlandığı bir kadroyla taraftarımızın karşısına çıkacağız\" diye konuştu.

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