Menemen'de Kerem şoku

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluğu kıl payıyla kaçırıp Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü ile eşleşen Menemen Belediyespor\'da golcü Kerem Bulut\'un sakatlanması keyifleri kaçırdı. Tecrübeli golcünün Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıktı. Daha önce de aynı omzundan sakatlanan ve 2 hafta süre alamayan Kerem\'in Keçiörengücü ile perşembe günü Ankara\'da oynanacak ilk maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya\'nın Kerem\'in yokluğunda Ozan Papaker\'e forma vereceği ifade edildi.