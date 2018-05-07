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Spor

Menemen'de Kerem şoku

İZMİR, (DHA) TFF 2

07 Mayıs 2018 15:23

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluğu kıl payıyla kaçırıp Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü ile eşleşen Menemen Belediyespor\'da golcü Kerem Bulut\'un sakatlanması keyifleri kaçırdı. Tecrübeli golcünün Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıktı. Daha önce de aynı omzundan sakatlanan ve 2 hafta süre alamayan Kerem\'in Keçiörengücü ile perşembe günü Ankara\'da oynanacak ilk maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya\'nın Kerem\'in yokluğunda Ozan Papaker\'e forma vereceği ifade edildi. 

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