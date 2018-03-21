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Spor

Menemen'de Kaya rotayı çizdi 

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'u 2-0 yenerek 2 puan farkla liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya önlerindeki 5 haftanın büyük önem taşıdığını söyledi

21 Mart 2018 16:03

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Tokatspor\'u 2-0 yenerek 2 puan farkla liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya önlerindeki 5 haftanın büyük önem taşıdığını söyledi.
Bu süreçte Mersin İdmanyurdu (D), Sivas Belediyespor, Tuzlaspor (D), Bodrumspor ve Bucaspor\'la (D) karşılaşacaklarını belirten Kaya, \"Bu periyotta oynayacağımız tüm takımların bir hedefi var. Mersin prestij mücadelesi veriyor. Sivas Belediyespor ise bizim gibi zirveyi hedefliyor. Tuzlaspor, Bodrumspor ve Bucaspor kümede kalmak için çok kritik karşılaşmalar oynayacak. Çok dikkatli olmalıyız. Hedefimiz tüm karşılaşmaları kayıpsız geçmek. Artık yolun sonuna geldik. Şampiyonluk yarışında ilk 4 takımın puanları birbirine çok yakın. Ben takımıma inanıyorum, maçlardan alnımızın akıyla ayrılacağız\" dedi

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