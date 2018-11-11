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Spor

Menemen'de 1 puana 2 fire

İZMİR, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 öne geçtiği Etimesgut Belediyespor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Menemen Belediyespor, iki önemli oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya girdi

11 Kasım 2018 16:51

İZMİR, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 2-0 öne geçtiği Etimesgut Belediyespor deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle dönen Menemen Belediyespor, iki önemli oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya girdi. Başkent\'ten 1 puan çıkararak zirve yarışında yara alan İzmir ekibinde atılan gollerin altına imza atan iki isimden sağ bek Semih kırmızı, forvet arkası Umut ise sarı kart cezalısı durumuna düştü. Semih ve Umut, iç sahada yarıştaki rakiplerden Manisa Büyükşehir Belediyespor ile olnanacak maçta forma giyemeyecek.

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