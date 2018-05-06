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Spor

Menemen yoluna Play-Off'ta devam edecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

06 Mayıs 2018 15:54

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Eyüpspor\'u 2-0 yenmesine rağmen lider Hatayspor\'un Afjet Afyonspor\'u mağlup etmesi nedeniyle sezon başından bu yana kovaladığı şampiyonluğu kaybeden Menemen Belediyespor, şansını Play-Off\'a bıraktı.
Ligde 28. haftada ilk sırada yer alan ancak aldığı beraberlikler sonucu koltuğu Hatayspor\'a kaptıran sarı-lacivertliler, son 3 maçta çok büyük fırsat kaçırdı. Hatayspor\'un 32. haftada Sancaktepe, 33. haftada ise Amed Sportif\'le barebere kaldığı haftaları çok kötü değerlendiren İzmir ekibi, şampiyonluğu elleriyle rakibine verdi. Özellikle iç sahada sergilediği performansla tüm camiayı umutlandıran Menemen Belediyespor\'da Eyüpspor karşılaşması sonrası hüzün vardı. 
Futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde adeta yıkılırken, artık gözler terfi müsabakalarına çevrildi. Normal sezonu 71 puanla ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler Play-Off çeyrek finalinde grubun beşincisi Keçiörengücü ile karşılaşacak. İzmir ekibi ilk maçını 10 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Ankara\'dan avantajlı skorla dönme hesapları yapacak Menemen Belediyespor rövanş maçına 14 Mayıs Pazartesi günü evinde çıkacak. Geçen sezon da Play-Off oynayan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Gümüşhanespor\'a elenmişti. Menemen, normal sezonda rakibi Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1, İlçe Stadı\'nda da 2-2 berabere kaldı. 

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