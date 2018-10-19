Menemen, Mustafa ile 'Şen'

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Sivas Belediyespor\'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra Tuzlaspor\'dan liderlik koltuğunu devralan Menemen Belediyespor\'un kaptanı Mustafa Şen ilk 8 haftaya damga vurdu.

Orta sahada görev yapan 36 yaşındaki futbolcu bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımına güç verirken, attığı 4 golle sarı lacivertlilerin en skrorer ismi olmayı başardı.

Ligin ilk iki haftasında 1-0 ve 5-1 kazanılan Fatih Karagümrük ile Darıca Gençlerbirliği müsabakalarında ağları havalandıran deneyimli futbolcu, Sivas Belediyespor deplasmanında da 2 gol atıp galibiyette başrol oynadı. Tüm karşılaşmalarda sahaya on birde çıkıp 90\'ar dakika sahada kalan Mustafa, genç futbolculara da iyi bir örnek teşkil etti.