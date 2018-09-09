Menemen liderliğe kuruldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde seyircisiz oynadığı maçta Darıca Gençlerbirliği\'ni 5-1 yenen Menemen Belediyespor 2\'de 2 yapan tek takım oldu, liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen sezon gösterdiği başarılı iç saha performansını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Taraftarın desteği olmadan maçların zevksiz geçtiğini anlatan Kaya, \"Keşke taraftarımız attığımız golleri görseydi. Ancak şartlar ne olursa olsun her maçı kazanmak için oynayacağız. Darıca\'ya karşı gerekeni yaptık, oyuncularımı kutluyorum\" dedi.

Son iki sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaçırdıklarını, play-off\'tan ise talihsiz şekilde elendiklerini ifade eden Kaya, \"Camiamızın beklentisi büyük. Ben de şampiyonluğu çok istiyorum. Bu sezon zorlu geçecek. Ancak biz disiplini elden bırakmadan mücadelemizi sergileyeceğiz. Güçlü bir takım kurduk. Transfer dönemini iyi geçirdik. Genç ve deneyimli futbolcuları harmanladık. İnanıyorum özlemini çektiğimiz zirve bu sezon bizim olacak\" yorumunu yaptı. İzmir ekibi gelecek hafta Tokatspor deplasmanında terleyecek.