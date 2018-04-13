Menemen iddialı Bodrum temkinli

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü oynanacak Menemen Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hem şampiyonluk yarışını hem de kümede kalma savaşını çok yakından ilgilendirecek. Üst üste yaşadığı kayıplar yüzünden bitime 4 hafta kala 2 puan farkla liderliği Hatayspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor ve Bucaspor galibiyetleriyle coşan ve düşme hattından kurtulan Bodrumspor ise deplasmanda serisini sürdürmek isteyecek. Şu ana kadar evinde oynadığı 15 maçın 13\'ünü kazanıp 2\'sinden beraberlikle ayrılan Menemen Belediyespor\'un Teknik Direktörü Suat Kaya, Bodrumspor\'u yenmekten başka bir çarelerinin olmadığını söyledi.

Ege derbisinin kolay geçmeyeceğini ancak şampiyonluk yolunda başka kaza yapmak istemediklerini belirten Kaya, \"Taraftarımızın önünde her zaman iyi skorlar aldık. Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar bizi liderlikten etse de kesinlikle yarıştan kopmadık. Bodrumspor maçını kazanıp şampiyonluk iddiamızı son düdüğe kadar sürdüreceğiz. Aksi bir sonuç düşünmüyoruz\" diye konuştu.

Bodrumspor\'u çalıştıran Tarık Daşgün sezonun en zorlu dış saha karşılaşmalarından birine çıkacaklarını söyledi. Menemen\'in evinde çok etkili olduğunu vurgulayan Daşgün, \"Takımımız moral ve motivasyonu üst düzeyde. Haftalar sonra ateş hattından uzaklaştık. İzmir\'de de kendi oyunumuzu oynayacağız. Buradan yenilmeden dönmek bizim açımızdan güzel olur\" yorumunu yaptı.

Ev sahibi Menemen\'de sakat ya da cezalı bulunmazken, konuk Bodrumspor\'da stoper Emre Balak forma giyemeyecek.