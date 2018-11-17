Menemen evinde Manisa BŞB ile oynuyor

İZMİR, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor\'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp liderlik koltuğunu Tuzlaspor\'a devreden Menemen Belediyespor yarın takipçisi Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren Ege derbisi saat 13.30\'da İlçe Stadı\'nda oynanacak. Müsabakada Süleyman Abay düdük çalacak. Ev sahibi Menemen Belediyespor\'da kart cezalıları sağ bek Semih ve orta saha Umut forma giyemeyecek. Konuk Manisa BŞB\'de ise sakatlıkları süren Mehmet Uysal ve Muhammet\'in durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Sıralamada 27 puanla 2\'nci basamakta yer alan Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek futbolcularını uyardı.

Deneyimli teknik adam, \"Taraftarımızın desteği ile evimizde kolay kolay rakiplere geçit vermiyoruz. Geçen hafta kaybettiğimiz liderliği geri almak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, istediğimizi alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Manisa BŞB\'nin çalıştırıcısı Levent Devrim ise \"Bu maç zirve yarışını ilgilendiriyor ama dünyanın sonu da değil. Kazanırsak şampiyon olmayacağız, kaybedersek de hedeften sapmayacağız. En iyi mücadeleyi göstereceğiz\" dedi.